Сергей Горлукович: "Дерби с "Локо" показало, что у нас будет новый чемпион. "Спартак" не готов"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович в интервью "СЭ" раскритиковал игру красно-белых. По его словам, команда все еще не готова к чемпионату физически.

– Впору говорить о серьезном кризисе в "Спартаке" или все-таки это пока еще стечение обстоятельств?

– Ну какое еще стечение? Думаю, во-первых, дерби с "Локо" показало, что у нас будет новый чемпион. Или у кого-то еще остались вопросы? А во-вторых, у одной команды есть характер, а у второй его почему-то не оказалось… А самое главное заключается в том, что "Спартак" по-прежнему не готов к чемпионату. Не осталось ничего, что в прошлом сезоне давало стабильность.

– Что именно утратил этот "Спартак"?

– За весь прошлый сезон было всего три-четыре срыва. Подчеркиваю – за весь чемпионат! А что теперь? Безобразие в каждой игре. Прежде всего, в обороне. Физически ребята готовы плохо! Эти моменты явно бросаются в глаза.

– Значит, "Спартак" точно не станет теперь чемпионом?

– Некоторые говорят, что прошло только семь туров. А я считаю, что уже прошло семь туров. (Виталий АЙРАПЕТОВ)