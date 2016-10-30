Роман Павлюченко: "Надеюсь, в мое отсутствие Ставпец забьет "Тереку"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко, который не сможет принять участие в матче 12-го тура чемпионата России с "Тереком" из-за перебора желтых карточек, сомневается, что погода повлияет на ход игры. Он уверен, что команды покажут хороший футбол.

- Погода? На самом деле, не так уж и холодно, - сказал Павлюченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Главное, что поле в хорошем состоянии - не горбатое, без грязи и луж. Футбол должен быть хорошим.

Ставпец? Надеюсь, что он забьет и все будет нормально. Он более скоростной игрок. Но, думаю, тренер подсказал, как нужно действовать. Он может убежать. Не думаю, что будут проблемы.

Трансляция матча "Урал" - "Терек"