Роман Бабаев: "У меня до сих пор нет ощущения, что стадион уже построен"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что до сих пор не чувствует, что строительство стадиона клуба позади. Также он назвал единственный рецепт успеха, который применим в футболе.

– Рецепт успеха один, другого не существует: полная самоотдача, высокая дисциплина, запредельные морально-волевые качества, - цитирует пресс-служба клуба Бабаева. - И, конечно, грамотная работа тренерского штаба, чтобы все это приносило результат. При выполнении данных условий выжать максимум из оставшихся матчей вполне реально.

Хотелось бы вновь вернуться к поединку с "Амкаром". Мне показалось, что команда провела его хорошо, даже несмотря на ничейный исход. Футболисты сражались, играли с большим желанием, хотя созидать по такой погоде было нелегко. К сожалению, две результативные ошибки не в нашу пользу допустили арбитры. Не считаю правильным валить все на судей, просто констатирую факт.

– Вне зависимости от текущих результатов главным событием сезона для клуба, безусловно, стало открытие Арены ЦСКА, в сентябре принявшей первые матчи.

– Знаете, у меня до сих пор нет ощущения, что все уже позади. Приезжаю на совещание или на матчи, и не верю, что стадион уже готов. Мы очень долго к этому шли, и вот оно случилось – историческое событие в жизни клуба. Мне очень понравился баннер наших болельщиков: "Дом есть, добро наживем". Уверен, на новой арене произойдёт множество радостных событий.