13:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Бабаев: "У меня до сих пор нет ощущения, что стадион уже построен"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что до сих пор не чувствует, что строительство стадиона клуба позади. Также он назвал единственный рецепт успеха, который применим в футболе.

– Рецепт успеха один, другого не существует: полная самоотдача, высокая дисциплина, запредельные морально-волевые качества, - цитирует пресс-служба клуба Бабаева. - И, конечно, грамотная работа тренерского штаба, чтобы все это приносило результат. При выполнении данных условий выжать максимум из оставшихся матчей вполне реально.

Хотелось бы вновь вернуться к поединку с "Амкаром". Мне показалось, что команда провела его хорошо, даже несмотря на ничейный исход. Футболисты сражались, играли с большим желанием, хотя созидать по такой погоде было нелегко. К сожалению, две результативные ошибки не в нашу пользу допустили арбитры. Не считаю правильным валить все на судей, просто констатирую факт.

– Вне зависимости от текущих результатов главным событием сезона для клуба, безусловно, стало открытие Арены ЦСКА, в сентябре принявшей первые матчи.

– Знаете, у меня до сих пор нет ощущения, что все уже позади. Приезжаю на совещание или на матчи, и не верю, что стадион уже готов. Мы очень долго к этому шли, и вот оно случилось – историческое событие в жизни клуба. Мне очень понравился баннер наших болельщиков: "Дом есть, добро наживем". Уверен, на новой арене произойдёт множество радостных событий.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/roman-babaev-do-sikh-por-ne-veryu-chto-nash-stadion-uzhe-postroen/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Helicopter

После 2-х Чемпионств подряд, у ЦСКА есть индульгенция на много шагов назад в этом сезоне. Причин много, возможностей стало меньше. Всепобеждающая команда в своём чемпионате в мире всего одна и это ЦСКА, только баскетбольный.

14:55

shpasic

Бабаев, подстригись!

14:47

merniloskut

С худой крышей, - больше добра не ждите!)))

14:37

passerby

У меня сложилось такое же ощущение, глядя на газон в матче с Байером...

14:35

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