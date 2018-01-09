Роман Бабаев: "ЦСКА усилился Ермаковичем. Онопко и Овчинников остаются в штабе"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал "СЭ" назначение тренером армейцев экс-наставника БАТЭ Александра Ермаковича.
– Надеемся, что с приходом в ЦСКА давнего соратника Виктора Гончаренко – Александра Ермаковича, наш тренерский штаб усилился очередным опытным и успешным специалистом, - сказал Бабаев.
– Виктор Онопко и Сергей Овчинников остаются в тренерском штабе?
– Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Виктор Онопко
- ЦСКА (футбол)
- Сергей Овчинников (футбол)
- БАТЭ
- Роман Бабаев
- Виктор Гончаренко
- Александр Ермакович
эстонский армеец
Может всё от Нового года не отойдут - веселятся? Играть кто будет - голы забивать? Или мячики уже от силы мысли тренерского штаба в ворота полетят? Ни продают - ни покупают - "Варяг" гордо идёт ко дну???
00:55
Митяй Антибомж
Ха-ха )) Усиление )) В конюшне скоро на одного игрока два тренера будет ))
00:35
Рюрик 09
Спринт _____ А какой он,истинный дух?
23:37 9 января
Тарасено
Может и на поле выйдут? В таком случае, да, реальное усиление.
23:29 9 января
fanattagan
Сначала прочитал, что в запасе, а не в штабе))
22:42 9 января
Спринт
Ни Го(а)нчаренко, ни Онопко, ни Овчинников, ни новый белорусс не имеют ничего общего с командой ЦСКА, как и сам Бабаев. Начиная с физрука с соседского двора идет засилье (посторонних) людей в армейском клубе. Дух Центрального Спортивного Клуба Армии уходит из команды с каждым годом всё больше. Гинеру наплевать на своих, истинных, армейцев. Жаль, но очень скоро, от ЦСКА ничего не останется.
22:26 9 января
Семь ветров
Ну ежели Онопко и припадошный остаются, то это реальное усиление. А куда их девать, к Широкову что ли...
22:24 9 января
werder63
Вот это усиление для Гончаренко))))) И пусть попробует не выиграть ЧР, ЛЕ, ну и пусть КР)) Причем тут кубок России, если пони оттуда давно с треском вылетели? Да потому, что шансы выиграть любой из перечисленных турниров одинаковы и равны НУЛЮ)))
22:18 9 января