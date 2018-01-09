Роман Бабаев: "ЦСКА усилился Ермаковичем. Онопко и Овчинников остаются в штабе"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал "СЭ" назначение тренером армейцев экс-наставника БАТЭ Александра Ермаковича.

– Надеемся, что с приходом в ЦСКА давнего соратника Виктора Гончаренко – Александра Ермаковича, наш тренерский штаб усилился очередным опытным и успешным специалистом, - сказал Бабаев.

– Виктор Онопко и Сергей Овчинников остаются в тренерском штабе?

– Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)