21:50 9 января | Футбол — РФПЛ

Роман Бабаев: "ЦСКА усилился Ермаковичем. Онопко и Овчинников остаются в штабе"

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал "СЭ" назначение тренером армейцев экс-наставника БАТЭ Александра Ермаковича.

– Надеемся, что с приходом в ЦСКА давнего соратника Виктора Гончаренко – Александра Ермаковича, наш тренерский штаб усилился очередным опытным и успешным специалистом, - сказал Бабаев.

Виктор Онопко и Сергей Овчинников остаются в тренерском штабе?

– Да. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (8)
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эстонский армеец

Может всё от Нового года не отойдут - веселятся? Играть кто будет - голы забивать? Или мячики уже от силы мысли тренерского штаба в ворота полетят? Ни продают - ни покупают - "Варяг" гордо идёт ко дну???

00:55

Митяй Антибомж

Ха-ха )) Усиление )) В конюшне скоро на одного игрока два тренера будет ))

00:35

Рюрик 09

Спринт _____ А какой он,истинный дух?

23:37 9 января

Тарасено

Может и на поле выйдут? В таком случае, да, реальное усиление.

23:29 9 января

fanattagan

Сначала прочитал, что в запасе, а не в штабе))

22:42 9 января

Спринт

Ни Го(а)нчаренко, ни Онопко, ни Овчинников, ни новый белорусс не имеют ничего общего с командой ЦСКА, как и сам Бабаев. Начиная с физрука с соседского двора идет засилье (посторонних) людей в армейском клубе. Дух Центрального Спортивного Клуба Армии уходит из команды с каждым годом всё больше. Гинеру наплевать на своих, истинных, армейцев. Жаль, но очень скоро, от ЦСКА ничего не останется.

22:26 9 января

Семь ветров

Ну ежели Онопко и припадошный остаются, то это реальное усиление. А куда их девать, к Широкову что ли...

22:24 9 января

werder63

Вот это усиление для Гончаренко))))) И пусть попробует не выиграть ЧР, ЛЕ, ну и пусть КР)) Причем тут кубок России, если пони оттуда давно с треском вылетели? Да потому, что шансы выиграть любой из перечисленных турниров одинаковы и равны НУЛЮ)))

22:18 9 января