Роман Бабаев: "ЦСКА полетит в Хабаровск основным составом”

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев пообещал, что армейцы привезут всех сильнейших на матч 17-го тура чемпионат России со "СКА-Хабаровск". Эта встреча станет первой для армейцев после паузы на игры сборных и пройдет 18 ноября.
– ЦСКА полетит основным составом в Хабаровск на матч со СКА?
– Конечно, даже не обсуждается. Главное, чтобы сборники вернулись без травм. Надеюсь, после небольшого перерыва одолеем такой тяжелый выезд. (Павел ГУРЕВИЧ)
Ачирришни Ковеч
Выезд в Хабаровск- лакмусовая бумажка крутости в РФПЛ. Самый крутой - Зенит, слетавший в первом туре. Не уставший, не отягощенный травмами, ЛЕ и матчами сборных. Далее - Спартак, выезд перед турниром ЛЧ. Ну, и календарь ЦСКА - как пощечина Гинеру. Выезд в Хабаровск после матчей сборных. Но получше, чем у Локо, все равно.
19:42