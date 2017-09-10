Ринат Билялетдинов: "Не исключаю, что "Спартак" решил сыграть с "Рубином" нестандартно"

Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что ожидал более активного начала матча от "Спартака". По его словам, красно-белые могли решить сыграть в этом поединке нестандартно.
– В первом тайме тяжело было смотреть игру? Борьба, борьба, борьба…
– Действительно, для зрителя не очень интересное действо. У игроков еще внимание не рассеяно, разрушение превалирует над созиданием. Но опытные специалисты чувствовали, как растет напряжение на поле.
– Ждали гораздо более агрессивного начала от "Спартака"?
– Да, ждал. Но получилось так, как получилось. Не исключаю, что "Спартак" решил сыграть нестандартно, где-то даже отдав инициативу в начале.
– Даже так?
– Возможно, красно-белые решили посмотреть и играть по принцу: отдай мяч сопернику, он сам запорет шанс, а потом ты получишь свой момент. Есть предположение, что Каррера решил заставить "Рубин" сыграть в непривычный для него футбол. Но это пока только мое предположение. Нужно еще раз пересмотреть эпизоды. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"//
Полное интервью Рината Билялетдинова