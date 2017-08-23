Ригони и Дзюба тренируются с "Зенитом"

На базе "Зенита" в Удельном парке проходит открытая тренировка сине-бело-голубых. В занятии принимает участие полузащитник Эмилиано Ригони. Также в общей группе работают Артем Дзюба, Кристиан Нобоа и Олег Шатов, Юрий Жирков в занятии не участвует. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Вчера 24-летний Ригони прошел медобследование в Санкт-Петербурге. Сам футболист отметил, что рад присоединиться к команде. Хавбек выступал за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах.

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