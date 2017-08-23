Ригони и Дзюба тренируются с "Зенитом"

На базе "Зенита" в Удельном парке проходит открытая тренировка сине-бело-голубых. В занятии принимает участие полузащитник Эмилиано Ригони. Также в общей группе работают Артем Дзюба, Кристиан Нобоа и Олег Шатов, Юрий Жирков в занятии не участвует. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Вчера 24-летний Ригони прошел медобследование в Санкт-Петербурге. Сам футболист отметил, что рад присоединиться к команде. Хавбек выступал за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах.
"У него "русские" корни!" Кто такой Ригони, которого покупает "Зенит"
Дзюба здесь pic.twitter.com/K5KUlOeYiK– Сергей Яременко (@serji_spb) 23 августа 2017 г.
И Ригони здесь pic.twitter.com/Nmrs68cu59– Сергей Яременко (@serji_spb) 23 августа 2017 г.
голос из Санкт-Петербурга
Ригони на общественных началах. Контракт ещё не заключен. А если травму на тренировке получит???!!! Не дай бог, конечно! Что скажет Индепендьенте?
11:48
pahom-17
интересно а с кем они еще должны тренироваться?
11:38
который тут
похоже Локо предпочел Эдера. Дзюбе нужно перестать звездить и постараться объективно оценить себя и свою игру. То что он не проходит в основу Зенита не чьи-то "злые козни", а объективная реальность, которую только он сам и может изменить, доказав своей игрой что он достоин места в основе!
11:23