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11:07 | Футбол — РФПЛ

Ригони и Дзюба тренируются с "Зенитом"

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На базе "Зенита" в Удельном парке проходит открытая тренировка сине-бело-голубых. В занятии принимает участие полузащитник Эмилиано Ригони. Также в общей группе работают Артем Дзюба, Кристиан Нобоа и Олег Шатов, Юрий Жирков в занятии не участвует. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Вчера 24-летний Ригони прошел медобследование в Санкт-Петербурге. Сам футболист отметил, что рад присоединиться к команде. Хавбек выступал за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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голос из Санкт-Петербурга

Ригони на общественных началах. Контракт ещё не заключен. А если травму на тренировке получит???!!! Не дай бог, конечно! Что скажет Индепендьенте?

11:48

pahom-17

интересно а с кем они еще должны тренироваться?

11:38

который тут

похоже Локо предпочел Эдера. Дзюбе нужно перестать звездить и постараться объективно оценить себя и свою игру. То что он не проходит в основу Зенита не чьи-то "злые козни", а объективная реальность, которую только он сам и может изменить, доказав своей игрой что он достоин места в основе!

11:23