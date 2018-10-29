Рауль Рианчо: "В "Спартаке" не будут играть имена - будут играть мужики"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после матча 12-го тура РПЛ с "Рубином" (1:1) рассказал о принципах своей работы в московском клубе.

- Здесь не будут играть имена - будут играть мужики. Кто хорошо тренируется - тот будет играть. Кто не тренируется - нет. И все они об этом знают, - сказал испанец после матча 12-го тура. - Я не знаю сколько я тут пробуду неделю или три. Но пока я тут, то буду справедливым. Все, кто поддерживает "Спартак" - в их венах течет кровь "Спартака". Можно сказать, что все мы родственники, но не все мы семья. Я прошу, чтобы мы стали семьей. Не родственниками, а семьей. Это значит - помогать всем игрокам, кто выходит на поле, - сказал Рианчо. (Артур Еникеев).