После операции в ноге Игнашевича навсегда останется шуруп. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

После операции в ноге Игнашевича навсегда останется шуруп

Снимок ноги Сергея Игнашевича.
Снимок ноги Сергея Игнашевича.
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Супруга защитника ЦСКА Сергея Игнашевича Наталья на своей странице в Фейсбуке выложила рентгеновский снимок ноги мужа после операции. Во вторник, напомним, 37-летний футболист перенес хирургическое вмешательство по поводу перелома пятой плюсневой кости левой стопы. На снимке виден шуруп в ноге армейского ветерана.

– Вот что бывает, мальчики и девочки, если бегать со сломанной ногой и бить по мячику, – комментирует травму мужа Наталья Игнашевич. – Винтик, сказали, останется там навсегда, на память.

Напомним, что Игнашевич с переломом провел матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) и отметился победным голом в этой встрече. В этом сезоне он провел 29 матчей в клубных турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

как так некому? дубль на втором месте, в юношеской лиге чемпионов далеко прошли, а играют сорокалетние травмированные игроки. да ещё и против Анжи.

12:50

Рюрик 09

shpasic Патамушта играть НЕКОМУ!!!

12:39

oleg.bob

Герой!

12:09

shpasic

удивляюсь, почему в клубе относятся к игрокам, как к рабам - заставляют играть с серьёзными травмами.

11:59

зенит-супер-чемпион

терминатор.

11:56