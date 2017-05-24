После операции в ноге Игнашевича навсегда останется шуруп

Супруга защитника ЦСКА Сергея Игнашевича Наталья на своей странице в Фейсбуке выложила рентгеновский снимок ноги мужа после операции. Во вторник, напомним, 37-летний футболист перенес хирургическое вмешательство по поводу перелома пятой плюсневой кости левой стопы. На снимке виден шуруп в ноге армейского ветерана.
– Вот что бывает, мальчики и девочки, если бегать со сломанной ногой и бить по мячику, – комментирует травму мужа Наталья Игнашевич. – Винтик, сказали, останется там навсегда, на память.
Напомним, что Игнашевич с переломом провел матч 30-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) и отметился победным голом в этой встрече. В этом сезоне он провел 29 матчей в клубных турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
shpasic
как так некому? дубль на втором месте, в юношеской лиге чемпионов далеко прошли, а играют сорокалетние травмированные игроки. да ещё и против Анжи.
12:50
Рюрик 09
shpasic Патамушта играть НЕКОМУ!!!
12:39
oleg.bob
Герой!
12:09
shpasic
удивляюсь, почему в клубе относятся к игрокам, как к рабам - заставляют играть с серьёзными травмами.
11:59
зенит-супер-чемпион
терминатор.
11:56