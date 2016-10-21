Налду: "В детстве все мои сверстники хотели быть Роналдо, а я - Лусиу"

Защитник "Краснодара" Налду отметил, что всегда мечтал играть в обороне. По словам 28-летнего бразильца, в детстве все его сверстники мечтали быть Роналдо, а он – Лусиу, потому что именно он считался лучшим защитником сборной Бразилии и всего мира.

– В детстве у нас была серьезная конкуренция не только в атаке, но и в обороне, и я считался лучшим защитником, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Налду. – Это меня вдохновляло, и я старался играть еще лучше, чтобы никто из сверстников не оборонялся лучше меня. Хотя, конечно, мальчишками почти все мечтают быть нападающими, забивать голы. У нас в Бразилии тогда все хотели быть Роналдо. А я – Лусиу. Тогда для меня он был лучшим защитником сборной Бразилии и всего мира.

– В Бразилии вы ни в одном клубе не играли больше года. Не могли найти свою команду?

– Я принадлежал "Сан-Жуану", но играл в других клубах на правах аренды. Когда годичная аренда заканчивалась, мне обычно предлагали подписать долгосрочный контракт, но я не соглашался. Наверное, да, искал свою команду, мне было интересно, а как там в другом клубе?

– Италия, Испания, Португалия. В каком из этих чемпионатов защитнику приходится труднее?

– Наверное, все же в Испании. Там очень сильны атакующие игроки, за любую ошибку они мгновенно наказывают голом, поэтому защитникам постоянно приходится быть в напряжении, и степень их ответственности очень высока.

– Долго раздумывали, когда вам сделал предложение "Краснодар"?

– Мой переход в Россию состоялся очень быстро – примерно за неделю. Конечно, я для начала навел справки о клубе, и когда узнал, что он играет в футбол, ориентированный на атаку, стабильно пробивается в Еврокубки, ставит перед собой самые высокие цели и имеет едва ли не лучшую в Европе инфраструктуру, все сомнения отпали. Еще одним плюсом для меня стал достаточно теплый климат в Краснодаре.