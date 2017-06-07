Мирча Луческу: "Я принес "Зениту" 100 миллионов евро, а со мной так обошлись"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что очень возмущен отношением питерского клуба к своей персоне. По словам 72-летнего румынского наставника, руководство сине-бело-голубых до сих официально не уведомило его о расторжении контракта. Напомним, что вместо Луческу на пост главного тренера назначили Роберто Манчини.
– Я все еще жду от официального уведомления, – цитирует Луческу gsp.ro. – На сайте клуба уже есть новость о назначении Манчини, однако мне никто даже не позвонил.
Это просто невероятно. Я принес "Зениту" более 100 миллионов евро с трансферов Халка, Гарая и Витселя. А теперь посмотрите, как они со мной обошлись.
Thomas_Boy_
Не согласен, что на дорогах до больниц наши граждане ведут себя плохо.
19:26
Millwall82
PallMall Обычное хамство, столь популярное в наше время и в нашей стране............ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Это увы не популярность, а бедствие. На всех уровнях жизни. От быта до министерств. От поведения наших сограждан на дорогах до больниц.
19:23
Millwall82
Ты швиньям чемпионство принес, а продавал игроков не ты, а клуб. И да третье место для Зенита провал.
19:21
Jean4
"Я принес "Зениту" более 100 миллионов евро с трансферов"... у него точно все в порядке с головой?
19:15
Марит Бьёрген и мобильный норвер
Сейчас глядеть в оба глаза надо, что цыган чего не унес... Зениту он ничего не принес, а вот Спартаку принес чемпионство.
19:14
Andrey6201
Мирча, тебе богомол Палтавчеков стадион нахаляву отдал, а тебе, цыгану ненасытному,весь Звинт с Питером задаром отдавай
19:13
shpasic
пусть спасибо скажет за то, что ему зарплату платили, а не пенсию петербургских бабушек.
19:12
Friend of Misery
Румын по привычке завел старую пластинку, начал плакаться... Ну верно, его ж еще не уведомили о расторжении контракта, вот он его и выполняет :))
19:10
Сруль Наумович Опёздолов
Хлоп - и без выходного пособия!
19:10
эдпитер
ставить себе в заслугу то, что продал самых лучших футболистов и без них провалил все задачи? Это смело.... Ты плохих футболистов задорого продай, Кокорина в Барселону за 20 миллионов, тогда тебе в ноги кланяться за это будут. А тут продал то, что и так хорошо покупается, и лишил свой клуб турнирных перспектив...
19:10
James Gang
Луческу опять заныл...
19:10
PallMall
Обычное хамство, столь популярное в наше время и в нашей стране.
19:08
Гетеродин
Мирча, их продали по себестоимости, а не потому, что ты был тренером Зенита.
19:06
Нудный мудрец
Старость - не радость, некому и стакан поднести...
19:03
Thomas_Boy_
Мужик стоял целыми днями на базаре, халчар и одуванов гейропейцам и китаезам втюхивал, а его взяли и на мороз выкинули.
19:03
П_о_в_а_р
УжОс. Вот всегда так болотные с пенсионерами обходятся.(((
19:02
баламошка
shpasic а сколько Зенит ему принёс?/////////////Шпасик, на самом деле бомжей спонсировал Луческу, а не Газпром.
18:58
Zello
Вот если бы ты 100 миллиардов принес, как строительство стадиона...
18:55
баламошка
И не говори, Мирча)
18:55
shpasic
а сколько Зенит ему принёс?
18:55
DoNNyJuaNito
Можно подумать без него не продали бы)
18:53