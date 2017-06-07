18:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Я принес "Зениту" 100 миллионов евро, а со мной так обошлись"

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Мирча ЛУЧЕСКУ.Жалобная книга. Что помешало Луческу в "Зените"

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сообщил, что очень возмущен отношением питерского клуба к своей персоне. По словам 72-летнего румынского наставника, руководство сине-бело-голубых до сих официально не уведомило его о расторжении контракта. Напомним, что вместо Луческу на пост главного тренера назначили Роберто Манчини.

– Я все еще жду от официального уведомления, – цитирует Луческу gsp.ro. – На сайте клуба уже есть новость о назначении Манчини, однако мне никто даже не позвонил.

Это просто невероятно. Я принес "Зениту" более 100 миллионов евро с трансферов Халка, Гарая и Витселя. А теперь посмотрите, как они со мной обошлись.

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Thomas_Boy_

Не согласен, что на дорогах до больниц наши граждане ведут себя плохо.

19:26

Millwall82

PallMall Обычное хамство, столь популярное в наше время и в нашей стране............ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Это увы не популярность, а бедствие. На всех уровнях жизни. От быта до министерств. От поведения наших сограждан на дорогах до больниц.

19:23

Millwall82

Ты швиньям чемпионство принес, а продавал игроков не ты, а клуб. И да третье место для Зенита провал.

19:21

Jean4

"Я принес "Зениту" более 100 миллионов евро с трансферов"... у него точно все в порядке с головой?

19:15

Марит Бьёрген и мобильный норвер

Сейчас глядеть в оба глаза надо, что цыган чего не унес... Зениту он ничего не принес, а вот Спартаку принес чемпионство.

19:14

Andrey6201

Мирча, тебе богомол Палтавчеков стадион нахаляву отдал, а тебе, цыгану ненасытному,весь Звинт с Питером задаром отдавай

19:13

shpasic

пусть спасибо скажет за то, что ему зарплату платили, а не пенсию петербургских бабушек.

19:12

Friend of Misery

Румын по привычке завел старую пластинку, начал плакаться... Ну верно, его ж еще не уведомили о расторжении контракта, вот он его и выполняет :))

19:10

Сруль Наумович Опёздолов

Хлоп - и без выходного пособия!

19:10

эдпитер

ставить себе в заслугу то, что продал самых лучших футболистов и без них провалил все задачи? Это смело.... Ты плохих футболистов задорого продай, Кокорина в Барселону за 20 миллионов, тогда тебе в ноги кланяться за это будут. А тут продал то, что и так хорошо покупается, и лишил свой клуб турнирных перспектив...

19:10

James Gang

Луческу опять заныл...

19:10

PallMall

Обычное хамство, столь популярное в наше время и в нашей стране.

19:08

Гетеродин

Мирча, их продали по себестоимости, а не потому, что ты был тренером Зенита.

19:06

Нудный мудрец

Старость - не радость, некому и стакан поднести...

19:03

Thomas_Boy_

Мужик стоял целыми днями на базаре, халчар и одуванов гейропейцам и китаезам втюхивал, а его взяли и на мороз выкинули.

19:03

П_о_в_а_р

УжОс. Вот всегда так болотные с пенсионерами обходятся.(((

19:02

баламошка

shpasic а сколько Зенит ему принёс?/////////////Шпасик, на самом деле бомжей спонсировал Луческу, а не Газпром.

18:58

Zello

Вот если бы ты 100 миллиардов принес, как строительство стадиона...

18:55

баламошка

И не говори, Мирча)

18:55

shpasic

а сколько Зенит ему принёс?

18:55

DoNNyJuaNito

Можно подумать без него не продали бы)

18:53