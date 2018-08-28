Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Бывший полузащитник ЦСКА Георгий Миланов пока не определился со своим будущим. 26-летний игрок сборной Болгарии ведет переговоры с "Крыльями Советов" – эту информацию не стали опровергать в самарском клубе. Как мы сообщали ранее, там хавбеку предлагают годовой оклад в размере 600 тысяч евро.

Вместе с тем, по данным "СЭ", Миланов рассматривает вариант с переходом в одну из команд немецкой бундеслиги. Футболиста привлекает возможность выступать в турнире высокого уровня, но его зарплата там будет ниже.

Миланов играл за ЦСКА с 2013 по 2018 год, покинув армейцев этим летом после завершения срока контракта. (Игорь НОВИКОВ)

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