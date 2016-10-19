Михаил Дегтярев: "Профессиональные клубы не должны жить на транши госкомпаний"

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил мнение, что клубы не должны жить за счет финансирования со стороны государственных компаний. Также он уверен в необходимости введения потолка зарплат.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что профессиональный спорт должен самостоятельно зарабатывать на свои нужды.

- Профессиональные клубы должны жить за счет рекламы, билетов, грамотного продвижения, снимать и продавать фильмы о лучших спортсменах и повышать престиж спорта, а не ждать транши от нефтяных, газовых и других государственных монополий и бюджетов всех уровней, - приводит ТАСС слова Дегтярева.

Футболисты, конечно, получают слишком большие деньги за свою работу. Мы уважаем профессиональных спортсменов и считаем, что это вопрос больше к клубам. Но морально-этический аспект здесь играет важную роль, так как футболисты являются публичными людьми, они иногда служат примером поведения и построения карьеры для миллионов юношей в нашей стране. В этой связи, конечно, ограничение (заработной платы. - Прим. "СЭ") нужно, но заходить к этому вопросу нужно с другого конца.

Глава комитета также отметил, что механизмом для снижения зарплат футболистов должно стать регулирование законодательства в сфере деятельности спортивных агентов.

- Есть футбольные агенты, деятельность которых на сегодняшний день практически не регулируется законодательством, - сказал Дегтярев. - Нужно ограничивать деятельность агентов, тогда есть шанс, что зарплаты футболистов сразу пойдут вниз, и они перестанут делиться с агентами. А уже вторым этапом ограничивать собственно заработные платы, вырабатывать какой-то приемлемый для профессиональных клубов выход. Президент на заседании совета по спорту прямо сказал, что государственным и окологосударственным компаниям нужно постепенно перераспределять свою спонсорскую помощь со стороны профессиональных клубов, особенно в футболе, в сторону детского спорта, федераций.