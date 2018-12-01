Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесен из-за погодных условий

Матч 16-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Крылья Советов" сегодня не состоится. Причина – низкая температура воздуха.

– Представители комиссии зафиксировали температуру у поля -17 градусов. Игра официально перенесена, – говорится в сообщении официального Твиттера самарского клуба.

Представители комиссии зафиксировали температуру у поля -17 градусов. Игра официально перенесена. – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 1 декабря 2018 г.

Матч должен был начаться в 16.30 по московскому времени. Согласно регламенту соревнований, игра может быть перенесена при температуре -15 градусов и ниже. Новая дата матча будет объявлена позднее.

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