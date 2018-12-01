15:30 | Футбол — РПЛ

Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесен из-за погодных условий

Игроки "Оренбурга". Фото ФК "Крылья Советов"
Игроки "Оренбурга". Фото ФК "Крылья Советов"
Обсудить
3

Матч 16-го тура чемпионата России "Оренбург""Крылья Советов" сегодня не состоится. Причина – низкая температура воздуха.

– Представители комиссии зафиксировали температуру у поля -17 градусов. Игра официально перенесена, – говорится в сообщении официального Твиттера самарского клуба.

Матч должен был начаться в 16.30 по московскому времени. Согласно регламенту соревнований, игра может быть перенесена при температуре -15 градусов и ниже. Новая дата матча будет объявлена позднее.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
3
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...