Массимо Каррера - о результате матча с "Тосно": "Это стыдно по отношению к болельщикам и майкам, которые мы надеваем"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) отметил, что недопустимо вести во встрече со счетом 2:0, а затем упустить победу. Он также добавил, что это стыдно по отношению к болельщикам и майкам, которые надевают красно-белые.



– Такая ничья – это позор?

– Это большое расстройство, – сказал Каррера.

– После игры с "Марибором" вы говорили, что объяснение таких результатов надо спрашивать у игроков. Сегодня тоже нужно спросить у них?

– Я сказал, что надо спросить у игроков, почему возникают такие ситуации в концовках матчей. Здесь не играет роли "физика". Мне сложно понять, почему такое происходит после хорошей игры, в которой мы не рисковали. Вести 2:0 с командой, которая играет в меньшинстве и упустить победу – недопустимо. Это стыдно по отношению к болельщикам и майкам, которые мы надеваем. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак" // Как судили "Тосно" и "Спартак". 5 спорных моментов