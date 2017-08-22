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16:19 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" может подписать Эдера

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По информации "СЭ", в ближайшее время "Локомотив" может решить вопрос с приобретением форварда. Как стало известно, у железнодорожников два варианта – нападающий "Зенита" Артем Дзюба и форвард "Лилля" Эдер.

По всей видимости, именно с трансфером португальца связана поездка президента "Локомотива" Ильи Геркуса в Европу. 

Отметим, что в прошлом сезоне 29-летний Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей, забил шесть голов. (Сергей ЕГОРОВ)

Квест от Ильи Геркуса. Кого покупает "Локомотив"?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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да, мой учитель

да по любому.))) только вот там два Эдера в Европе. ))

16:32

Паснаход

Уже не интересно.

16:32

Rusl17

от меня узнали?))))

16:25