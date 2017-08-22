"Локомотив" может подписать Эдера

По информации "СЭ", в ближайшее время "Локомотив" может решить вопрос с приобретением форварда. Как стало известно, у железнодорожников два варианта – нападающий "Зенита" Артем Дзюба и форвард "Лилля" Эдер.
По всей видимости, именно с трансфером португальца связана поездка президента "Локомотива" Ильи Геркуса в Европу.
Отметим, что в прошлом сезоне 29-летний Эдер на клубном уровне во всех турнирах сыграл 37 матчей, забил шесть голов. (Сергей ЕГОРОВ)
да, мой учитель
да по любому.))) только вот там два Эдера в Европе. ))
16:32
Паснаход
Уже не интересно.
16:32
Rusl17
от меня узнали?))))
16:25