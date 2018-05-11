Летом восемь игроков могут покинуть ЦСКА

Как стало известно "СЭ", летом ЦСКА с высокой долей вероятности покинут полузащитники – 31-летний Понтус Вернблум, 30-летний Бибрас Натхо и 26-летний Георгий Миланов. Швед и израильтянин не хотят продлевать соглашения, болгарину новый контракт не предложили.
Кроме того, не удается пока договориться с 35-летними защитниками братьями Березуцкими о том, чтобы они отыграли за армейцев еще один сезон. По всей видимости, завершит игровую карьеру и их коллега по амплуа 38-летний Сергей Игнашевич.
В конце июня заканчиваются контракты у 27-летнего Георгия Щенникова и 31-летннего Кирилла Набабкина. Ясности с их будущим пока тоже нет.
Кроме того, нет понимания, будет ли продлена аренда форварда Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат "Лестеру".
Заметим, что полузащитник Константин Кучаев и защитник Виктор Васин не успеют восстановиться к началу следующего сезона после травм.
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Василий Березуцкий
- Бибрас Натхо
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Кирилл Набабкин
- Понтус Вернблум
- Георгий Миланов
sergant89
Гинеру предстоит жаркое межсезонье и это гуд! Игнашевича пора на пенсию точно. Братья может быть еще сезончик и могли бы поиграть. Нахто, Миланов на выход. Вернблум тоже, если устал играть в России. В ЦСКА надо приглашать тех кто может у нас заиграть: Новосельцева, Сысуева, Заболотного. Мусу надо оставлять. И обязательно вернуть отбывшего дискву Еременко.
18:22
баламошка
Лёнька купит лошад ради прихоти у Женьки. Будут выступать под красно-белым знаменем как Спартак-3. Имхо. Инфа 100%. В 2020 году это произойдёт. Скриньте и распространяйте скрины по Вселенной.
17:32
Ралпачан Фляйшманъ
наброс пищевичка, в духе - в сентябре, возможно, настанет осень. дебилу должно быть понятно, что если у людей контракты истекают, то они могут уйти. но для про-крючкохвостых журналишек это прям открытие века. чем повизгивать в экстазе, динамушку сначала переможите, а то снова будут чудеса на виражах в отборе а ля незабвенный Селтик)))) Леннорыч и без любителей желудей разберется, как дальше жить.
17:31
баламошка
Корейский пи..раз, а ты за кого болеть будешь, когда вас расформируют? Как и Несвин за немытых?
17:26
карельский свинопас
Don-gan слепой сказал:"Посмотрим!" 13-го около 16-00
17:23
Zwolle
Полагаю с Щенниковым и Набабкиным контракт перезаключат без вопросов. Но то что ЦСКА необходимо полностью формировать центр обороны - факт. Ещё неизвестно когда Васин вернётся в строй и в каком состоянии - дважды кресты - это серьёзно. К тому же уйдёт Муса, почему-то СЭ об этом как-то забыли. Ну и Кучаев аут где-то до декабря. Гинеру предстоит жаркое межсезонье.
17:07
Бронетёмкин Поносец
Несвин баламошка а ты кто? ну в смысле какого пола? мужского или женского? Оно баламошко
17:00
Осакаровка
Да ладно переживать. В У Зенита игроков на 5-6 команд хватит. Поделятся. Дзюба вон давно в ЦСКА хочет, да и Шатов не откажется. Ну и так далее.
16:55
Несвин
баламошка а ты кто? ну в смысле какого пола? мужского или женского?
16:47
баламошка
Лошади, призываю не тупить и начать шизовать за любимый Спартак, пока не поздно)
16:46
rusfed 2.0
Конкуренция с Зенитом за ЛЕ обострится
16:38
jeltaagazetenka
чемоданы гинера не спасут теперь
16:30
spetrov
У нас такого количества игроков и в составе-то нет. Аж 8 человек. :)
16:28
Москвич1985
в отношении Миланова все правильно, считаю. За 4 года Георгий себя в ЦСКА так и не нашел. Временами демонстрировал наличие таланта, но ему по-моему, не хватает характера. Вот Бистрович за небольшой отрезок уже стал очень важным футболистом для армейцев, у него с характером все в порядке. Думаю, хорват станет важнейшим игроком для ЦСКА, особенно с учетом возможного ухода Вернблума и Натхо.
16:25
zapravduya
Ну, Березуцких и Игнашевича еще уговорят попылить. А так - коллапс.
16:25
Несвин
Ай-яй-яй...беда прям. А Пищевичок сколько могут покинуть? пиПетковичи и Педроши остаются?
16:24