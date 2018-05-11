16:10 | Футбол — РФПЛ

Летом восемь игроков могут покинуть ЦСКА

Понтус ВЕРНБЛУМ (слева) и Бибрас НАТХО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Понтус ВЕРНБЛУМ (слева) и Бибрас НАТХО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", летом ЦСКА с высокой долей вероятности покинут полузащитники – 31-летний Понтус Вернблум, 30-летний Бибрас Натхо и 26-летний Георгий Миланов. Швед и израильтянин не хотят продлевать соглашения, болгарину новый контракт не предложили.

Кроме того, не удается пока договориться с 35-летними защитниками братьями Березуцкими о том, чтобы они отыграли за армейцев еще один сезон. По всей видимости, завершит игровую карьеру и их коллега по амплуа 38-летний Сергей Игнашевич.

В конце июня заканчиваются контракты у 27-летнего Георгия Щенникова и 31-летннего Кирилла Набабкина. Ясности с их будущим пока тоже нет.

Кроме того, нет понимания, будет ли продлена аренда форварда Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат "Лестеру".

Заметим, что полузащитник Константин Кучаев и защитник Виктор Васин​ не успеют восстановиться к началу следующего сезона после травм.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (16)
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sergant89

Гинеру предстоит жаркое межсезонье и это гуд! Игнашевича пора на пенсию точно. Братья может быть еще сезончик и могли бы поиграть. Нахто, Миланов на выход. Вернблум тоже, если устал играть в России. В ЦСКА надо приглашать тех кто может у нас заиграть: Новосельцева, Сысуева, Заболотного. Мусу надо оставлять. И обязательно вернуть отбывшего дискву Еременко.

18:22

баламошка

Лёнька купит лошад ради прихоти у Женьки. Будут выступать под красно-белым знаменем как Спартак-3. Имхо. Инфа 100%. В 2020 году это произойдёт. Скриньте и распространяйте скрины по Вселенной.

17:32

Ралпачан Фляйшманъ

наброс пищевичка, в духе - в сентябре, возможно, настанет осень. дебилу должно быть понятно, что если у людей контракты истекают, то они могут уйти. но для про-крючкохвостых журналишек это прям открытие века. чем повизгивать в экстазе, динамушку сначала переможите, а то снова будут чудеса на виражах в отборе а ля незабвенный Селтик)))) Леннорыч и без любителей желудей разберется, как дальше жить.

17:31

баламошка

Корейский пи..раз, а ты за кого болеть будешь, когда вас расформируют? Как и Несвин за немытых?

17:26

карельский свинопас

Don-gan слепой сказал:"Посмотрим!" 13-го около 16-00

17:23

Zwolle

Полагаю с Щенниковым и Набабкиным контракт перезаключат без вопросов. Но то что ЦСКА необходимо полностью формировать центр обороны - факт. Ещё неизвестно когда Васин вернётся в строй и в каком состоянии - дважды кресты - это серьёзно. К тому же уйдёт Муса, почему-то СЭ об этом как-то забыли. Ну и Кучаев аут где-то до декабря. Гинеру предстоит жаркое межсезонье.

17:07

Бронетёмкин Поносец

Несвин баламошка а ты кто? ну в смысле какого пола? мужского или женского? Оно баламошко

17:00

Осакаровка

Да ладно переживать. В У Зенита игроков на 5-6 команд хватит. Поделятся. Дзюба вон давно в ЦСКА хочет, да и Шатов не откажется. Ну и так далее.

16:55

Несвин

баламошка а ты кто? ну в смысле какого пола? мужского или женского?

16:47

баламошка

Лошади, призываю не тупить и начать шизовать за любимый Спартак, пока не поздно)

16:46

rusfed 2.0

Конкуренция с Зенитом за ЛЕ обострится

16:38

jeltaagazetenka

чемоданы гинера не спасут теперь

16:30

spetrov

У нас такого количества игроков и в составе-то нет. Аж 8 человек. :)

16:28

Москвич1985

в отношении Миланова все правильно, считаю. За 4 года Георгий себя в ЦСКА так и не нашел. Временами демонстрировал наличие таланта, но ему по-моему, не хватает характера. Вот Бистрович за небольшой отрезок уже стал очень важным футболистом для армейцев, у него с характером все в порядке. Думаю, хорват станет важнейшим игроком для ЦСКА, особенно с учетом возможного ухода Вернблума и Натхо.

16:25

zapravduya

Ну, Березуцких и Игнашевича еще уговорят попылить. А так - коллапс.

16:25

Несвин

Ай-яй-яй...беда прям. А Пищевичок сколько могут покинуть? пиПетковичи и Педроши остаются?

16:24

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