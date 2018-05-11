Летом восемь игроков могут покинуть ЦСКА

Как стало известно "СЭ", летом ЦСКА с высокой долей вероятности покинут полузащитники – 31-летний Понтус Вернблум, 30-летний Бибрас Натхо и 26-летний Георгий Миланов. Швед и израильтянин не хотят продлевать соглашения, болгарину новый контракт не предложили.

Кроме того, не удается пока договориться с 35-летними защитниками братьями Березуцкими о том, чтобы они отыграли за армейцев еще один сезон. По всей видимости, завершит игровую карьеру и их коллега по амплуа 38-летний Сергей Игнашевич.

В конце июня заканчиваются контракты у 27-летнего Георгия Щенникова и 31-летннего Кирилла Набабкина. Ясности с их будущим пока тоже нет.

Кроме того, нет понимания, будет ли продлена аренда форварда Ахмеда Мусы, права на которого принадлежат "Лестеру".



Заметим, что полузащитник Константин Кучаев и защитник Виктор Васин​ не успеют восстановиться к началу следующего сезона после травм.