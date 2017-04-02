Летчик-космонавт Кононенко посетил матч ЦСКА – "Крылья"

Летчик-космонавт Олег Кононенко присутствует на матче 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Крыльями Советов". Герой РФ в прошлом году стал послом чемпионата мира-2018 от Самары.

– Я люблю футбол, но не так часто бываю на нем, так что упустить такую возможность было нельзя, – цитирует ТАСС Кононенко. – Просто хочу пожелать ребятам удачи и хорошей игры. И как можно быстрее покинуть зону вылета. Россия добилась успехов во многих отраслях; футбол, наверное, одна из немногих, где наша страна еще не на первых ролях. Очень хочется, чтобы сборная России использовала свой шанс на домашнем чемпионате мира.

Как говорят, что каждый солдат носит в ранце маршальский жезл, так и любой футболист хочет попасть в сборную и тем более сыграть на домашнем чемпионате мира. Мне кажется, профессионалы – они везде профессионалы, что в космосе, что в футболе.