Леонид Слуцкий: "Работая тренером, научился не мечтать и не строить планов"

Главный тренер "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" отметил, что работа тренером научила его не мечтать и не строить планов.

– Допускаете, что когда-то еще будете работать со сборной России?

– Не знаю. Работая тренером, научился не мечтать и не строить долгосрочных планов. Сегодня у тебя все хорошо, а завтра ты в четырех играх подряд не забиваешь пенальти – и у тебя уже все плохо. И вместо мечтаний о золотых слитках ты сидишь дома и просто пьешь чай на кухне. (Игорь Рабинер)

Первая часть интервью Слуцкого