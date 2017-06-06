20:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кто будет помогать Каррере в "Спартаке"

Вторник. Милан. Джорджо Д'УРБАНО (слева) и Аттило МАЛЬФАТТИ. Фото Георгий КУДИНОВ
Вторник. Милан. Джорджо Д'УРБАНО (слева) и Аттило МАЛЬФАТТИ. Фото Георгий КУДИНОВ
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Как стало известно "СЭ", в сезоне-2017/18 помощниками Массимо Карреры в "Спартаке", помимо уже входящих в его штаб, станут 45-летний тренер-ассистент Аттило Мальфатти и 59-летний специалист по физподготовке Джорджо Д'Урбано. Последний должен прибыть в Москву уже 9 июня, тогда как Мальфатти – 11-го.

Напомним, что Каррера подписал новое соглашение с красно-белыми и будет работать с командой до 31 мая 2019 года. Чемпионы России выйдут из отпуска 15 июня (Вячеслав КОРОТКИН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bibigon2000

будогоського забыли!

21:08