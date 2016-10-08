Константин Сарсания: "Все без ума от Миранчука, но если посмотреть статистику, то не вижу, чему радоваться"

Известный эксперт в трансферных делах, экс-спортивный директор "Динамо" и "Зенита" Константин Сарсания отметил, что в "Локомотиве" слишком мало молодых футболистов. Также по мнению Сарсании, клубу не стоит сейчас прибегать к смене главного тренера.

– У Юрия Семина проблемы в "Локо" и пошли разговоры о том, что может прийти Олег Кононов. Логичное ли решение?

– На мой взгляд, Юрию Павловичу надо дать время – хотя бы до зимней паузы. Понятно, что нынешний результат это не то, на что клуб рассчитывал. Возможно, тренер сложности преодолеет. И в замене тренера сейчас нет никакой логики. С другой стороны, 13-е место при таком бюджете – это больно.

– По бюджету "Локо" – в тройке в лиге?

– В пятерке – точно.

– Нет ощущения, что команда и тренер не очень рады друг другу?

– Мне сложно судить, что внутри. Но я был на матче "Ростов" – "Локо" и видел, что команда билась.

– Не слишком ли там опытный состав?

– Соглашусь. Лидеры в почтенном возрасте, молодых футболистов мало. Миранчук молод, все от него без ума. Хотя, если посмотреть статистику, то не вижу, чему радоваться. (Сергей ЕГОРОВ)