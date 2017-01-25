Клубы премьер-лиги ознакомились с проектом календаря на будущий сезон

В среду, 25 января 2017 года состоялось заседание Общего собрания клубов премьер-лиги.

Представители клубов подвели промежуточные итоги чемпионата России сезона-2016/17, ознакомились с проектом структуры календаря турнира на сезон-2017/18, обсудили место проведения матча за Суперкубок России по футболу в 2017 году. Также они заслушали информацию о подготовке проектов договоров с Футбольным союзом о делегировании прав на проведение чемпионата России и о передаче коммерческих и вещательных прав на период 2018/2019 – 2021/2022.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о ходе подготовки к первому "Кубку РФПЛ по киберфутболу", который будет проведен премьер-лигой в Уфе по инициативе клуба с 24 по 26 февраля.