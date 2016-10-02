Иван Данильянц: "Футболистам "Ростова" было сегодня сложно по причинам нам известным, а вам менее известным"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что игра могла завершиться с любым счетом, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Он добавил, что защитник Федор Кудряшов восстановился от травмы, но играть пока не готов.

– Рады, что в таком сложном матче удалось победить. До гола игра была равной, с большим психологическим напряжением, и могла повернуться в любую сторону. Рады, что забили гол, который возможно, еще больше обнажил нерв игры. Затем получили возможность больше играть на контратаках, у нас стало больше моментов и один из них получилось реализовать.

– Как оцените игру Байрамяна?

– По каждому футболисту сложно говорить. Я скажу за команду в целом. Очень многим нашим футболистам было сегодня сложно по причинам нам известным, а вам менее известным. Еще больший вес этой победы в том, что несмотря на все эти проблемы, и на один день меньше отдыха, чем у ЦСКА, мы смогли победить. Пусть не совсем как хозяева играли в каких-то моментах, но в целом отлично провели матч.

– Была ли возможность восстановить Кудряшова к этой игре?

– Мы не планировали его на эту игру, и не стремились восстановить, потому что надо думать не только о сиюминутных задачах. Игроку после травмы надо не только отдохнуть, но еще и подготовиться. Он, наверное, поедет в сборную, надеюсь, врачи сборной России примут решение взвешенное, позволяющее думать не только о ближайшем матче.