Хиддинк присоединился к флешмобу в поддержку "Анжи"

Бывший тренер "Анжи" Гус Хиддинк присоединился к флешмобу в поддержку клуба. Об этом сообщает официальный Твиттер махачкалинцев.

- Однажды я с огромным удовольствием работал с "Анжи", и мы достигли определенных успехов, - сказал голландец. - Сегодня меня попросили сделать небольшой вклад в дело "Анжи". Я слышал, что клуб испытывает некоторые трудности, и я надеюсь, что вы найдете силы, энергию и ресурсы, чтобы пережить эти проблемы. И я уверен, что вы справитесь, потому что вы полны решимости. Я получил огромное удовольствие от времени, проведенного в "Анжи" благодаря всем вам. Используйте всю энергию, которая есть у вас, и сделайте все, что в ваших силах.

Гус Хиддинк передаёт всем привет и присоединяется к флешмобу #АнжиЖиви ✨✨✨ pic.twitter.com/c7kr7PvGaA – ФК "Анжи" (@fc_anji) 15 августа 2018 г.

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