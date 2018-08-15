18:43 | Футбол — РПЛ

Хиддинк присоединился к флешмобу в поддержку "Анжи"


Бывший тренер "Анжи" Гус Хиддинк присоединился к флешмобу в поддержку клуба. Об этом сообщает официальный Твиттер махачкалинцев.

- Однажды я с огромным удовольствием работал с "Анжи", и мы достигли определенных успехов, - сказал голландец. - Сегодня меня попросили сделать небольшой вклад в дело "Анжи". Я слышал, что клуб испытывает некоторые трудности, и я надеюсь, что вы найдете силы, энергию и ресурсы, чтобы пережить эти проблемы. И я уверен, что вы справитесь, потому что вы полны решимости. Я получил огромное удовольствие от времени, проведенного в "Анжи" благодаря всем вам. Используйте всю энергию, которая есть у вас, и сделайте все, что в ваших силах.

 

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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