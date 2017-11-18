Георгий Щенников: "Выезд в Хабаровск? Раз в сезоне можно стерпеть"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что дальневосточникам приходится летать больше, чем их соперникам. Также игрок обороны порадовался, что в стране есть клубы из таких городов как Хабаровск.

- Это здорово, что у нас в стране есть клубы из таких городов, - цитирует официальный Инстаграм ЦСКА Щенникова. - Да, добираться до Хабаровска долго, но раз в сезон это можно стерпеть. Самим ребятам летать по-любому больше, чем их соперникам.

Напомним, матч начнется сегодня в 12.00 по московскому времени, или в 19.00 по местному. Ожидается, что температура воздуха в Хабаровске опустится до минус 16 градусов. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры "СКА-Хабаровск" - ЦСКА.