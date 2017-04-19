Фарфан - об аварии: "Слава Богу, мы успели вовремя"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан, оказавший вместе с нападающим команды Ари первую помощь пострадавшим в крупном ДТП под Тулой, отметил, что впервые стал участником подобной истории. Игроки "Локо" помогли раненым в аварии на трассе "М2" в ночь с 16 на 17 апреля, возвращаясь с матча чемпионата России против "Арсенала" (3:0).

– Со мной такая история впервые, – сказал Фарфан. – Самое сильное впечатление это, конечно, израненный мужчина, про которого мы подумали, что он уже мертв, и беременная сеньора. Страшно, когда люди в таком положении попадают в такие аварии. Когда наш друг, физиотерапевт, нащупал у того мужчины пульс, я посмотрел в небо и сказал "слава Богу!". Это был хороший знак, значит, мы успели вовремя. Испугаться за себя мы даже не успели – да в такие моменты о другом думаешь. Это нормально – помочь людям, когда они в этом нуждаются. Мы обрадовались, когда поняли, что все живы. Продолжили путь в благостном настроении.

Мы не успели заметить, узнали ли нас там, но потом в клубе сказали, что пострадавшие все поняли и передавали слова благодарности. Спасибо им – и большого крепкого здоровья! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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