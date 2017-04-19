Илья Геркус: "В клубе об истории с Ари и Фарфаном узнали из прессы"

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал поступок нападающего команды Ари и полузащитника Джефферсона Фарфана, оказавших первую помощь пострадавшим в крупном ДТП под Тулой. Игроки "Локо" помогли раненым в аварии на трассе "М2" в ночь с 16 на 17 апреля, возвращаясь с матча чемпионата России против "Арсенала" (3:0).

– Ребята возвращались из Тулы, увидели, что случилась авария, ринулись на помощь, – сказал Геркус. – Это отзывчивые и мужественные парни, они не могли проследовать мимо. Могу сказать, что мы общались с футболистами спустя некоторое время после матча, обменивались впечатлениями, но они даже не упомянули о происшествии.

И в клубе об этой истории узнали из прессы. Мы гордимся, что у нас такие ребята – поступают по-мужски и не делают из этого события.

Желаем пострадавшим здоровья, пережить этот сложный момент. (Сергей ЕГОРОВ)