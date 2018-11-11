Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с ЦСКА

Стал известен состав "Зенита" на матч 14-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА. Как и предполагал "СЭ", в составе петербуржцев с первых минут выйдет форвард Артем Дзюба.

Состав "Зенита": Лунев - Чернов, Нету, Маммана, Иванович - Ерохин, Маркизио, Кузяев, - Шатов, Дзюба , Мак.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Мевля, Набиуллин, Оздоев, Краневиттер, Эрнани, Дриусси, Заболотный.

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 14-й тур, 11 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Дзюба может сыграть с ЦСКА