Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с ЦСКА

Стал известен состав "Зенита" на матч 14-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА. Как и предполагал "СЭ", в составе петербуржцев с первых минут выйдет форвард Артем Дзюба.
Состав "Зенита": Лунев - Чернов, Нету, Маммана, Иванович - Ерохин, Маркизио, Кузяев, - Шатов, Дзюба , Мак.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Мевля, Набиуллин, Оздоев, Краневиттер, Эрнани, Дриусси, Заболотный.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЦСКАЗенит! pic.twitter.com/upVV7SMVDi– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 11 ноября 2018 г.
ЦСКА – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 14-й тур, 11 ноября 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 19.00 (мск)
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