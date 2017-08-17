Джефферсон Фарфан: "Линия атаки "Спартака" самая опасная"

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан в преддверии матча 7-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что его команде нельзя будет терять концентрацию на поле. Он также назвал обидным поражение от "Тосно" (0:2) в прошлом туре.

– У "Спартака" травмировался Зе Луиш. Это сильная потеря для соперника? – вопрос Фарфану.

– У таких больших клубов наверняка есть хорошая скамейка, и они могут сделать достойную замену. Но мы не будем думать о проблемах соперника, а только о своей подготовке, чтобы мобилизоваться, найти потенциал и подойти к этому матчу в лучшем виде.

– Кого из стана красно-белых вы могли бы выделить? Кому будете уделять особое внимание при подготовке?

– У соперника во всех линиях есть опасные футболисты. Конечно, линия атаки – самая опасная, в частности Промес и Луиз Адриану. В любом случае нам нельзя терять концентрацию на поле и надо быть внимательными с первой до последней минуты. В дерби все зависит именно от концентрации и готовности. Этот элемент играет большую роль.

– "Спартак" неудачно стартовал в чемпионате, а "Локомотив" проиграл "Тосно" в последнем туре. Как думаете, кто сейчас более злой?

– Сложно сказать. Я ведь не принимал участия в этой встрече. Конечно, мы хотели победить. Это очень обидное поражение, особенно учитывая, что матч был домашний. Осталась большая досада. Но эта встреча уже в прошлом. Мы не будем об этом думать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч "Спартак" – "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.