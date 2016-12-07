Долматов считает, что ЦСКА должен возглавить Гришин или Хомуха

Бывший главный тренер ЦСКА Олег Долматов считает, что после отставки Леонида Слуцкого команду должен возглавить старший тренер молодежки Александр Гришин или бывший футболист клуба Дмитрий Хомуха. Ранее стало известно, что сегодняшний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" станет последним для Слуцкого.

- Я думаю, логики в отставке нет, - цитирует "Р-Спорт" Долматова. – Команда в тройке, может даже закрепиться за тройку в своей группе Лиги чемпионов. А какие-то спады, которые возникают, связаны с игроками. Прежде всего, клуб не приобрел нападающего. Во-вторых, полным ходом идет омоложение. Ждать, что ЦСКА будет конкретно бороться за чемпионство в этом сезоне, трудно.

И раньше были в ЦСКА уходы тренеров. С хорошими намерениями. Но становилось хуже. Я склонен к тому, что на пост главного тренера необходим свой воспитанник. Очень хорошо показывает себя Гришин, Хомуха. Надо этим людям доверять. И хуже не будет, вот увидите. Не будет. Эти люди и грамотные по жизни, и как личности интеллектуальные.

По информации "СЭ", новым наставником армейцев станет Виктор Гончаренко.

- Гончаренко – тоже грамотный парень, - уверен Долматов. - Это не эксперимент, это надежный ход, ведь как тренер он уже опытный, рассудительный, себя зарекомендовал. Вариант хороший. Но с ним должны обязательно работать молодые армейцы, - подчеркнул тренер. – Тем более в условиях реконструкции.