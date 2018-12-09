Дмитрий Парфенов: "В матче с "Динамо" будет много борьбы и мало комбинационного футбола"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов дал комментарий в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Динамо"​.

– Станет ли погода проблемой сегодня? Главная проблема – это наш соперник, "Динамо", а погода для всех одинакова, – сказал Парфенов в эфире программы "Матч Премьер". – В матче будет мало комбинационного футбола. Ожидаю борьбу и единоборства, здесь важно исполнительское мастерство футболистов. Это такие же три очка, они важны для обеих команд.

"Динамо" – "Урал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск).