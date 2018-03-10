Дмитрий Хохлов: "Рауш не попал в игру"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 22-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:0) отметил, что во втором тайме его команда прижалась к воротам и дала свободу "быкам". Специалист также добавил, что защитник Константин Рауш не попал в игру.

– Второй тайм "Динамо" создал меньше моментов, чем в первом? Мне кажется, что это произошло, потому что "Краснодар" во втором тайме начал нагнетать, и при этом у нас была ответственность за результат, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Хохлов. - Также мы прижались к своим воротам и дали свободу "быкам".

Замена Рауша? Он не попал в игру. У него была задача исполнять функции атакующего полузащитника, но он впереди не создал ничего и сзади в некоторых моментах сыграл не надежно.

Панченко? Давно ждали Кирилла, подводили его к игре. На данный момент он в полную силу играть не может. У нас будет пауза в связи с переносом игры, и к апрелю он будет выглядеть лучше.