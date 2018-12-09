12:40 | Футбол — РПЛ

"Динамо" – "Урал": стали известны стартовые составы команд

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"Динамо" и "Урал" объявили стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России.

Стартовый состав "Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаузинью, Рауш, Черных, Тетте, Луценко.

Запасные: Лещук, Морозов, Грулев, Москвичев, Кардозу, Панченко, Марков.

 

Стартовый состав "Урала": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин.

Запасные: Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Ароян, Бавин, Жигулев, Егорычев, Араторе, Панюков, Юсупов.

 

"Динамо" – "Урал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск).

Динамо - Урал

 

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