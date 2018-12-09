"Динамо" – "Урал": матч начался с минуты молчания о Минаеве

Матч 17-го тура чемпионата России "Динамо" против "Урала" начался с минуты молчания о скончавшимся на 65-м году жизни бывшего полузащитника московского клуба Александре Минаеве. Экс-хавбек скончался 6 декабря утром.

Минаев провел за бело-голубых 256 матчей и забил 28 мячей. Бывший футболист почти всю свою игровую карьеру провел в "Динамо", куда перешел в 1976-м году. В составе бело-голубых он сразу же стал чемпионом страны. Также становился обладателем Кубка СССР 1977 года и финалистом Кубка СССР 1979 года. Минаев – обладатель Кубка сезона 1977 года, в финале которого забил решающий гол; полуфиналист Кубка обладателей кубков европейских стран 1978 года; капитан команды в 1981-1983 годах; автор двухтысячного гола "Динамо" в чемпионатах страны (7 августа 1978 года в ворота ЦСКА).

"Динамо" – "Урал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, начало – в 14.00 (мск).