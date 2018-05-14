19:29 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА объявил об уходе Миланова

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ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Георгия Миланова. Контракт хавбека истек по окончании сезона и не был продлен. Миланов провел в ЦСКА пять сезонов, отыграл 147 матчей и забил 6 голов. 

В минувшем сезоне на счету игрока сборной Болгарии 24 матча во всех турнирах.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-milanov-pokinul-pfk-cska/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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КОММЕНТАРИИ (5)
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bvb1987

в милан свалил? игрок не уровня цска

20:26

foreverCSKAforever

Его банка сорок девятому бренду, который был в те времена "флагманом отечественного футбола", навсегда запомнится армейским болельщикам. Удачи, Жора!

20:12

егоровпидарас

Полено поленом.

20:07

Helicopter

Самая незначимая потеря. Спасибо за игру и гол Зениту!

20:05

ravilius777

походу дубль играть будет: Натхо, Вернблум, Миланов, Муса, Головин(уедет), Братья, Игнаш, минус 8 игроков

19:47

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