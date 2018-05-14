ЦСКА объявил об уходе Миланова

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Георгия Миланова. Контракт хавбека истек по окончании сезона и не был продлен. Миланов провел в ЦСКА пять сезонов, отыграл 147 матчей и забил 6 голов.
В минувшем сезоне на счету игрока сборной Болгарии 24 матча во всех турнирах.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/georgiy-milanov-pokinul-pfk-cska/
bvb1987
в милан свалил? игрок не уровня цска
20:26
foreverCSKAforever
Его банка сорок девятому бренду, который был в те времена "флагманом отечественного футбола", навсегда запомнится армейским болельщикам. Удачи, Жора!
20:12
егоровпидарас
Полено поленом.
20:07
Helicopter
Самая незначимая потеря. Спасибо за игру и гол Зениту!
20:05
ravilius777
походу дубль играть будет: Натхо, Вернблум, Миланов, Муса, Головин(уедет), Братья, Игнаш, минус 8 игроков
19:47