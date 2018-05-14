ЦСКА объявил об уходе Миланова

ЦСКА на официальном сайте объявил об уходе полузащитника Георгия Миланова. Контракт хавбека истек по окончании сезона и не был продлен. Миланов провел в ЦСКА пять сезонов, отыграл 147 матчей и забил 6 голов.

В минувшем сезоне на счету игрока сборной Болгарии 24 матча во всех турнирах.

Все о чемпионате России по футболу