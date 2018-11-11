Чалов и Влашич - в составе ЦСКА на матч с "Зенитом"

ЦСКА объявил состав на матч 14-го тура премьер-лиги против "Зенита". С первых минут встречу начнут нападающий Федор Чалов и хавбек Никола Влашич.
Состав ЦСКА: Акинфеев - Ефремов, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Щенников - Влашич, Ахметов, Бийол, Сигурдссон - Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Нисимура, Бистрович, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Обляков.
🔥 Наш состав на суперматч #ЦСКАзенит!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 ноября 2018 г.
Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов
Запасные: Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Нисимура, Бистрович, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Обляков pic.twitter.com/Hw9cPYYcq7
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