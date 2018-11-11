17:46 | Футбол — РПЛ

Чалов и Влашич - в составе ЦСКА на матч с "Зенитом"

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ЦСКА объявил состав на матч 14-го тура премьер-лиги против "Зенита". С первых минут встречу начнут нападающий Федор Чалов и хавбек Никола Влашич

Состав ЦСКА: Акинфеев - Ефремов, Бекао, Магнуссон, Набабкин, Щенников - Влашич, Ахметов, Бийол, Сигурдссон - Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Нисимура, Бистрович, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Обляков. 

ЦСКА - Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
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