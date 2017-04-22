Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Зенита" в матче с "Уралом"

Сегодня четырьмя матчами продолжится 24-й тур чемпионата России. В одном из них "Зенит" принимает "Урал". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 14:00.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" – "Урал"

Коэффициенты Winline: П1 1,23 - Н 5,47 - П2 11,0

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 2:0. "У "Зенита" положение безвыходное, надо только побеждать. У "Урала" же впереди Кубок России, но учитывая состояние питерцев и хороший футбол, который демонстрируют гости, победа хозяев не будет крупной".

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:0. "Зенит" во втором тайме со "Спартаком" отрезками играл очень неплохо. Вряд ли Луческу испортит премьеру на новом стадионе. Гол Дзюбы обязателен. Если Артем станет автором первого мяча в истории арены "Санкт-Петербург", "секта" воспылает".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Урал".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Урал" - в субботу, 22 апреля, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лунев - Смольников, Нету, Кришито, ЖИРКОВ - ГАРСИЯ, Юсупов - Кокорин, Жулиану, Данни - Дзюба.

"Урал": Заболотный - Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев - Емельянов - Димитров, КОРОБОВ, Лунгу - Бикфалви - Ильин.

ПОТЕРИ: Новосельцев, Рязанцев, Файзулин (травм.) - Новиков, Хозин, Чантурия (травм.), Манучарян, Фидлер (под вопросом).