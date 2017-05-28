Бибрас Натхо: "У меня контракт с ЦСКА, но я не знаю, что будет в следующем сезоне"

Перед началом тренировочных сборов сборной Израиля полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил телеканалу Sport-5 , что на данный момент он не знает, в каком клубе начнет следующий сезон. Напомним, что за армейцев 29-летний футболист выступает с 2014 года, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2018 года. Всего за ЦСКА он провел 98 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал 17 голевых передач.

– У меня были хорошие несколько месяцев, но я пока не могу с определенностью сказать, что будет в следующем сезоне, – сказал Натхо. – Несмотря на то, что у меня есть контракт с ЦСКА. Предполагаю, что в ближайшие недели все определится. (Эли ШВИДЛЕР)