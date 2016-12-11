17:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Арсенал" покинут 12 футболистов, придут 6 - 7

0
0
0

По информации "СЭ", в составе тульского "Арсенала" зимой произойдут значительные изменения. Связаны эти перемены не только с необходимостью усилить состав, но и ситуацией, сложившейся с заявкой клуба на сезон: в список для участия в чемпионате могут входить не более 30 человек, и он у туляков полностью заполнен. Следовательно, приглашение новичков влечет за собой освобождение позиций в заявке. Туляки, по данным "СЭ", расстанутся с 12 футболистами, а пригласят на правах свободных агентов 6 - 7 игроков. (Сергей ЕГОРОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ