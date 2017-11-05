Андрей Будогосский: "Бригада Карасева справилась с работой на матче "Локомотив" - ЦСКА"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский считает, что бригада судей во главе с Сергеем Карасевым справилась с работой на матче 16-го тура чемпионата России "Локомотив" - ЦСКА. Он отметил, что арбитр проявил мастерство, сумев удержать игру под своим контролем.

- Ваше мнение о работе бригады Карасева?

- Матч в повторах пока не посмотрел. То, что увидел с трибуны стадиона, меня удовлетворяет.

- Судейство оцениваете позитивно?

- Безусловно. Игра была очень трудной, особенно во втором тайме, она требовала умелого управления со стороны арбитров. И думаю, что мастерство рефери в этой ситуации способствовало тому, что игра не вышла из-под контроля. Да, были какие-то эмоциональные моменты, но профессионализм арбитра и состоит в том, чтобы этими эпизодами вовремя управлять, вовремя их урегулировать. И в итоге игра завершилась на нормальной ноте. Хотя, конечно, она изначально прогнозировалась очень непростой, носила принципиальный характер. Не случайно на этот матч мы выбрали бригаду Карасева. И бригада справилась с задачей. (Сергей ЕГОРОВ)

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