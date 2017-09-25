"Амкар" разгромил "СКА-Хабаровск" и обошел "Динамо"

"Амкар" разгромил "СКА-Хабаровск" в матче 11-го тура чемпионата России - 3:0. Это позволило пермякам обойти в турнирной таблице "Тосно", "Динамо" и "Арсенал" и выйти на 11-е место. Хабаровчане с одной победой и 8 очками продолжают идти в зоне вылета.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

"Амкар" (Пермь) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 3:0 (1:0)

Голы: Гол, 38 (1:0). Бодул, 84 - штрафной (2:0). Комолов, 90+3 (3:0).

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Белоруков, Сиваков, Конде, Занев, Баланович (Рязанцев, 61), Зайцев, Гол (Гащенков, 71), Комолов, Прокофьев (Бодул, 81).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Савичев, Дедечко, Карасев, Габулов, Корян, Наваловский, Маркович (Казанков, 65).

Предупреждения: Эдиев, 68. Зайцев, 90+2.

Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Стипиди (Краснодар), Глот (Ярославль).

Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск"