Александр Жуков: "Привыкли, что "Спартак" пропускает в конце игры, но сегодня произошло чудо"

Глава ОКР Александр Жуков похвалил футболистов "Спартака" и "Зенита" (3:1) после матча 18-го тура премьер-лиги. По его словам, команды показали высокий уровень футбола, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Александр МУЙЖНЕК.

– Матч очень интересный был, очень захватывающий, – отметил Жуков.

– Один из лучших матчей сезона?

– Думаю, да. Обе команды показали отличный футбол: масса острых моментов и открытый футбол.

– Какой момент отметите?

– Второй блестящий гол "Спартака", конечно. Все комбинация была потрясающий: три паса в одно касание и удар в дальний угол. Хотя и первый гол был неплохой. Да и в целом получился настоящий матч лидеров с блестящей игрой вратарей.

– Какие эмоции были в конце, когда "Зенит" все время атаковал?

– (Смеется). Мы привыкли, когда "Спартак" пропускает в конце игры, но сегодня произошло чудо в меньшинстве, и был гол в последней атаке. Да и Селихов несколько раз выручил. Прекрасный матч, который говорит, что у нас очень интересный "Спартак".

– "Спартак" вернулся в борьбу за золото?

– На счет золота пока трудно сказать, потому что от "Локомотива" большой отрыв. Но тот факт, что ЦСКА и "Зенит" рядом, говорит, что борьба на финише будет интересной.