Александр Жуков: "Привыкли, что "Спартак" пропускает в конце игры, но сегодня произошло чудо"

Глава ОКР Александр Жуков похвалил футболистов "Спартака" и "Зенита" (3:1) после матча 18-го тура премьер-лиги. По его словам, команды показали высокий уровень футбола, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Александр МУЙЖНЕК.
– Матч очень интересный был, очень захватывающий, – отметил Жуков.
– Один из лучших матчей сезона?
– Думаю, да. Обе команды показали отличный футбол: масса острых моментов и открытый футбол.
– Какой момент отметите?
– Второй блестящий гол "Спартака", конечно. Все комбинация была потрясающий: три паса в одно касание и удар в дальний угол. Хотя и первый гол был неплохой. Да и в целом получился настоящий матч лидеров с блестящей игрой вратарей.
⚽ Шикарно разыграли! Луиз Адриану - 2:0 #СпартакЗенит pic.twitter.com/Dw28fBG8CC– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 27 ноября 2017 г.
– Какие эмоции были в конце, когда "Зенит" все время атаковал?
– (Смеется). Мы привыкли, когда "Спартак" пропускает в конце игры, но сегодня произошло чудо в меньшинстве, и был гол в последней атаке. Да и Селихов несколько раз выручил. Прекрасный матч, который говорит, что у нас очень интересный "Спартак".
– "Спартак" вернулся в борьбу за золото?
– На счет золота пока трудно сказать, потому что от "Локомотива" большой отрыв. Но тот факт, что ЦСКА и "Зенит" рядом, говорит, что борьба на финише будет интересной.
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баламошка
Спартак - это Чудо)
22:13