Александр Тарханов: "Я сейчас в больнице. Президент "Урала" о смене тренера мне ничего не говорил"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о том, что может покинуть свой пост. Ранее сообщалось, что новым наставником "шмелей" станет Дмитрий Парфенов ("Тосно").
– Ничего такого я не слышал, – сказал Тарханов. – Сегодня только разговаривал с президентом клуба Григорием Ивановым. Он мне ничего не сказал. Так что все у нас пока без изменений.
Вообще я сейчас в больнице. Готовлюсь к операции. На тренировке повредил ахилл. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
ValeraK
Блин...повредил ахилл и тоже мимо чемпионата мира пролетает...не позавидуешь Черчесову.
20:52
martys
На тренировке повредил ахилл.............Смешно.)
20:43
Красно Белый Питер
Зато в стиле этой команды....
20:32
клад555
Глупо будет!
20:12