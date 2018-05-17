Александр Тарханов: "Я сейчас в больнице. Президент "Урала" о смене тренера мне ничего не говорил"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал информацию о том, что может покинуть свой пост. Ранее сообщалось, что новым наставником "шмелей" станет Дмитрий Парфенов ("Тосно").

– Ничего такого я не слышал, – сказал Тарханов. – Сегодня только разговаривал с президентом клуба Григорием Ивановым. Он мне ничего не сказал. Так что все у нас пока без изменений.

Вообще я сейчас в больнице. Готовлюсь к операции. На тренировке повредил ахилл. (Виталий АЙРАПЕТОВ)​

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