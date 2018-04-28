Александр Мостовой: "Спартак" не добивался результата что с Глушаковым, что без него"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с травмами в клубе и отметил, что не считает нынешнее положение красно-белых кризисным. На матч 28-го тура чемпионата России с "Амкаром" в Пермь из-за повреждений не полетели полузащитник и капитан красно-белых Денис Глушаков и защитник Сердар Таски.

– Если честно, я уже и забыл, что Таски играет в "Спартаке", – сказал Мостовой. – В последнее время он играет очень редко, в том числе, из-за травм, поэтому ничего страшного потеря Сердара не несет, его есть кем заменить. То же самое и с Глушаковым – у "Спартака" есть и другие игроки в центре поля. Если у Дениса ушиб, значит, ничего ужасного со здоровьем не случилось. Глушаков не играл в прошлом туре и вышел на замену в Кубке с "Тосно". Что с ним, что без него, у "Спартака" не получалось добиться результата. И вообще, Глушаков по 20 мячей за сезон забивает, что ли?

– "Спартак" сможет прервать свою серию неудач в матче с "Амкаром"?

– Если бы я умел предсказывать исходы матчей, обязательно бы вам ответил. По поводу серии неудач – многие говорят, что сейчас в "Спартаке" кризис. Я не согласен с этим утверждением. Какой кризис-то? Кризис – это если бы "Спартак" шел на 7-8 месте. Сейчас же команда борется за медали, за место в Лиге чемпионов. Ну проиграли три матча подряд, что, в первый раз что ли? Особенно учитывая плотность нашего чемпионата, где можно три матча подряд проиграть, а потом три подряд выиграть. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Игра "Амкар" – "Спартак" пройдет завтра, 29 апреля, начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.