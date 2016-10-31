Алана Мамаева пожелала мужу выздоровления

Жена полузащитника "Краснодара" и сборной России Павла Мамаева Алана пожелала супругу скорейшего выздоровления. Хавбек получил травму в матче 1/8 финала Кубка России против "Оренбурга" (3:2) и был заменен на 17-й минуте. По информации "СЭ", не исключена вероятность того, что Мамаев не сможет выйти на поле до конца осенней части чемпионата страны.

"Выздоравливай", – написала на своей странице в Instagram Мамаева, приложив к сообщению фотографию мужа.