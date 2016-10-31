12:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Алана Мамаева пожелала мужу выздоровления

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Жена полузащитника "Краснодара" и сборной России Павла Мамаева Алана пожелала супругу скорейшего выздоровления. Хавбек получил травму в матче 1/8 финала Кубка России против "Оренбурга" (3:2) и был заменен на 17-й минуте. По информации "СЭ", не исключена вероятность того, что Мамаев не сможет выйти на поле до конца осенней части чемпионата страны.

"Выздоравливай", – написала на своей странице в Instagram Мамаева, приложив к сообщению фотографию мужа.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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armi

ИДИОТКА!!!!!!!!!!!!! И муженек тупой, раз такую выбрал!!!!!!!!!

13:34

П_о_в_а_р

Так то лично можно было пожелать... Хз.

13:29

Флаваноид

Скажите пожалуйста, для чего эта новость здесь? Вообще не понятно...

13:27

**гость**

Они что , не живут вместе ? Дура, вы публичные люди.Пожелай ему выздоровления в постельке, когда спать ляжете.А сейчас ловите всё гм.....! И правильно !!!! После того , как написали сколько вы за ЕВРО получили ))))))))))))))))) !!!!! Мамай !!!! У тя жена тупица !!!!

13:23

PitersS

Чудная женщина-другие, конечно, желают смерти мужьям. Такому пожеланию мало места в Inst.-СЭ разнесет его по всему "колхозу". Нету новостей!?-создайте их сами!

12:45

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