Алана Мамаева пожелала мужу выздоровления

Жена полузащитника "Краснодара" и сборной России Павла Мамаева Алана пожелала супругу скорейшего выздоровления. Хавбек получил травму в матче 1/8 финала Кубка России против "Оренбурга" (3:2) и был заменен на 17-й минуте. По информации "СЭ", не исключена вероятность того, что Мамаев не сможет выйти на поле до конца осенней части чемпионата страны.
"Выздоравливай", – написала на своей странице в Instagram Мамаева, приложив к сообщению фотографию мужа.
armi
ИДИОТКА!!!!!!!!!!!!! И муженек тупой, раз такую выбрал!!!!!!!!!
13:34
П_о_в_а_р
Так то лично можно было пожелать... Хз.
13:29
Флаваноид
Скажите пожалуйста, для чего эта новость здесь? Вообще не понятно...
13:27
**гость**
Они что , не живут вместе ? Дура, вы публичные люди.Пожелай ему выздоровления в постельке, когда спать ляжете.А сейчас ловите всё гм.....! И правильно !!!! После того , как написали сколько вы за ЕВРО получили ))))))))))))))))) !!!!! Мамай !!!! У тя жена тупица !!!!
13:23
PitersS
Чудная женщина-другие, конечно, желают смерти мужьям. Такому пожеланию мало места в Inst.-СЭ разнесет его по всему "колхозу". Нету новостей!?-создайте их сами!
12:45