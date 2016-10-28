Мамаев, возможно, выбыл до конца осенней части сезона

По информации "СЭ", не исключена вероятность того, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не сможет выйти на поле до конца осенней части чемпионата страны.

Мамаев во встрече 1/8 финала Кубка России с "Оренбургом" был заменен на 17-й минуте. У Мамаева, по всей видимости, рецидив травмы мышцы бедра. Повреждение старое, и лечение может быть достаточно длительным.

– Павел на следующей неделе пройдет медицинское обследование, – сказал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг. – После которого можно говорить что-то определенное.

До конца осенней части сезона "быки" в чемпионате сыграют с "Анжи", "Оренбургом", "Уралом", "Зенитом", "Тереком" и "Крыльями Советов". (Сергей ЕГОРОВ)