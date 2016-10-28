19:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мамаев, возможно, выбыл до конца осенней части сезона

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По информации "СЭ", не исключена вероятность того, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не сможет выйти на поле до конца осенней части чемпионата страны.

Мамаев во встрече 1/8 финала Кубка России с "Оренбургом" был заменен на 17-й минуте. У Мамаева, по всей видимости, рецидив травмы мышцы бедра. Повреждение старое, и лечение может быть достаточно длительным.

– Павел на следующей неделе пройдет медицинское обследование, – сказал генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг. – После которого можно говорить что-то определенное.

До конца осенней части сезона "быки" в чемпионате сыграют с "Анжи", "Оренбургом", "Уралом", "Зенитом", "Тереком" и "Крыльями Советов". (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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КОММЕНТАРИИ (1)
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konstantin sh

Может теперь нормально побухать

20:10

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