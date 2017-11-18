Акинфеев нарушал правила – судьи закрыли глаза

Весь матч 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – ЦСКА вратарь гостей Игорь Акинфеев провел, нарушая правила игры. Голкипер красно-синих – единственный, кто вышел на поле в утепляющем шарфе-воротнике, который уже несколько лет запрещен к использованию во время футбольных матчей.
Никто из арбитров не потребовал, чтобы Акинфеев привел экипировку в порядок. Кроме того, оба вратаря выступали в черной форме, совпадающей по цвету с формой судей (Акинфеева отличали только белые гетры), что тоже считается нарушением правил. (Александр БОБРОВ)
Red-Blue Force
Почему автор этой херни не пишет про температуру, при которой судья официально может отменить матч?
15:18
crazysun78
при минус 16 там все, кто в заявке, правила нарушали
15:09
SPV
Канадцы, проигрывая по ходу матча сборной СССР, придумывали измерять крюк клюшек))) И всё равно проигрывали. Я не болельщик ЦСКА и не фанат Акинфеева, но такое в моём детстве называлось - люсить. Форма не та, поле не такое, ворота ещё были 20 лет назад ниже. Бред!!! Играть в футбол нужно, а не ныть.
15:05
rusfed 2.0
да пусть хоть в дубленке играет - это его здоровье, а не ваше
15:03
DKB_bandito
0:3 поражение?
15:00
Tribunal Z
У армейцев ещё в трусах спрятана была электрогрелка
14:59
Vizioso
Да уж, футбол в минус шестнадцать - похлеще нарушение, чем забота о здоровье.
14:49
Luch-Energy
Chibisov А кто виноват,что играли в минус 16?Или когда календарь составляли и подписывали руководители они думали,что в середине ноября в Хабаровске плюс 20 будет?Сначала утверждают календарь,а потом возмущаются) Кони сами попросили поменять игры кругами
14:38
Очень плохой мальчик
Как в наказание,заставить Акинфеева играть следующим летом 5 матчей в телогрейке,шапке-ушанке и валенках.
14:33
Chibisov
А кто виноват,что играли в минус 16?Или когда календарь составляли и подписывали руководители они думали,что в середине ноября в хабаровске плюс 20 будет?Сначала утверждают календарь,а потом возмущаются)
14:30
Kanidzha
berserk004,не пройтись а постоять два по 45!!! Изредка выполняя разминочные движения!!!
14:29
fireman32
Ну так разрешили бы и остальным такие шарфы одеть,какие проблемы?Но так нет,только Игоряну можно))
14:27
doomkapnz
Ну так-то -16 уже повод матч отменить
14:26
Taffarel
foreverCSKAforever Переигровочка? ..................... Техническое поражение)
14:22
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Дисквалифицировать негодяя лет на ПЯТЬ!!!!
14:20
spetrov
Нашел Александр, к чему докопаться. :) Ну, каждому свое. :)
14:20
SS-1525-Sergey
Технарь!
14:19
puzo-75
Ну....Пора техническое поражение присудить за шарф....)))) И Хабаровску,заодно...За неправильные градусники!-В "-16" играть нельзя(по регламенту РФПЛ!)!
14:19
DNoclaf
По мне нарушали правила когда выгнали игроков играть в -16... И да ЦСКА с победой в таких условиях.
14:19
svg57
играть в такую погоду - вот главное нарушение Бобер
14:17
Kanidzha
По моему Цска умышленно топят,выдумывают хрень всякую!!!!
14:17
Jean4
В такую погоду этими правилами можно и пренебречь.
14:16
foreverCSKAforever
Переигровочка?
14:14