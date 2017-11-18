14:06 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев нарушал правила – судьи закрыли глаза

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Весь матч 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск"ЦСКА вратарь гостей Игорь Акинфеев провел, нарушая правила игры. Голкипер красно-синих – единственный, кто вышел на поле в утепляющем шарфе-воротнике, который уже несколько лет запрещен к использованию во время футбольных матчей.

Никто из арбитров не потребовал, чтобы Акинфеев привел экипировку в порядок. Кроме того, оба вратаря выступали в черной форме, совпадающей по цвету с формой судей (Акинфеева отличали только белые гетры), что тоже считается нарушением правил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (23)
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Red-Blue Force

Почему автор этой херни не пишет про температуру, при которой судья официально может отменить матч?

15:18

crazysun78

при минус 16 там все, кто в заявке, правила нарушали

15:09

SPV

Канадцы, проигрывая по ходу матча сборной СССР, придумывали измерять крюк клюшек))) И всё равно проигрывали. Я не болельщик ЦСКА и не фанат Акинфеева, но такое в моём детстве называлось - люсить. Форма не та, поле не такое, ворота ещё были 20 лет назад ниже. Бред!!! Играть в футбол нужно, а не ныть.

15:05

rusfed 2.0

да пусть хоть в дубленке играет - это его здоровье, а не ваше

15:03

DKB_bandito

0:3 поражение?

15:00

Tribunal Z

У армейцев ещё в трусах спрятана была электрогрелка

14:59

Vizioso

Да уж, футбол в минус шестнадцать - похлеще нарушение, чем забота о здоровье.

14:49

Luch-Energy

Chibisov А кто виноват,что играли в минус 16?Или когда календарь составляли и подписывали руководители они думали,что в середине ноября в Хабаровске плюс 20 будет?Сначала утверждают календарь,а потом возмущаются) Кони сами попросили поменять игры кругами

14:38

Очень плохой мальчик

Как в наказание,заставить Акинфеева играть следующим летом 5 матчей в телогрейке,шапке-ушанке и валенках.

14:33

Chibisov

А кто виноват,что играли в минус 16?Или когда календарь составляли и подписывали руководители они думали,что в середине ноября в хабаровске плюс 20 будет?Сначала утверждают календарь,а потом возмущаются)

14:30

Kanidzha

berserk004,не пройтись а постоять два по 45!!! Изредка выполняя разминочные движения!!!

14:29

fireman32

Ну так разрешили бы и остальным такие шарфы одеть,какие проблемы?Но так нет,только Игоряну можно))

14:27

doomkapnz

Ну так-то -16 уже повод матч отменить

14:26

Taffarel

foreverCSKAforever Переигровочка? ..................... Техническое поражение)

14:22

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Дисквалифицировать негодяя лет на ПЯТЬ!!!!

14:20

spetrov

Нашел Александр, к чему докопаться. :) Ну, каждому свое. :)

14:20

SS-1525-Sergey

Технарь!

14:19

puzo-75

Ну....Пора техническое поражение присудить за шарф....)))) И Хабаровску,заодно...За неправильные градусники!-В "-16" играть нельзя(по регламенту РФПЛ!)!

14:19

DNoclaf

По мне нарушали правила когда выгнали игроков играть в -16... И да ЦСКА с победой в таких условиях.

14:19

svg57

играть в такую погоду - вот главное нарушение Бобер

14:17

Kanidzha

По моему Цска умышленно топят,выдумывают хрень всякую!!!!

14:17

Jean4

В такую погоду этими правилами можно и пренебречь.

14:16

foreverCSKAforever

Переигровочка?

14:14