Акинфеев нарушал правила – судьи закрыли глаза

Весь матч 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – ЦСКА вратарь гостей Игорь Акинфеев провел, нарушая правила игры. Голкипер красно-синих – единственный, кто вышел на поле в утепляющем шарфе-воротнике, который уже несколько лет запрещен к использованию во время футбольных матчей.

Никто из арбитров не потребовал, чтобы Акинфеев привел экипировку в порядок. Кроме того, оба вратаря выступали в черной форме, совпадающей по цвету с формой судей (Акинфеева отличали только белые гетры), что тоже считается нарушением правил. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА