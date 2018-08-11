Акинфеев: 400 матчей в премьер-лиге!

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, выйдя на поле во встрече 3-го тура РПЛ против "Енисея", принял участие в 400-м матче высшего дивизиона в карьере.

До 32-летнего голкипера до отметки 400 игр добирались пять футболистов – Сергей Игнашевич (489), Сергей Семак (456), Дмитрий Лоськов (453), Игорь Семшов (433) и Василий Березуцкий (402).

В премьер-лиге Акинфеев дебютировал 31 мая 2003 года в матче с "Крыльями Советов" (2:0). В 399 играх он пропустил 307 голов, получил 24 желтые и две красные карточки, а также 185 раз оставил ворота ЦСКА в неприкосновенности. (Кирилл БУРДАКОВ)​