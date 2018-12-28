Агенты Ивелина Попова: "Ведем переговоры с несколькими российскими клубами"

На полузащитника "Спартака" Ивелина Попова претендуют несколько других российских клубов. Об этом "СЭ" сообщили в агенстве Vasilev & Co, которое ведет дела хавбека сборной Болгарии.

– В настоящее время мы находимся в стадии переговоров с несколькими командами РПЛ, которые заинтересованы в возможном приобретении Ивелина, – отметили в агенстве.

По нашей информации, на Попова претендуют "Рубин" и "Ростов". Речь идет об аренде 31-летнего футболиста, контракт которого с красно-белыми заканчивается летом 2019 года.

В этом сезоне легионер провел за "Спартак" 13 матчей, сделав 1 голевую передачу.

Ранее мы сообщала, что Попов не поедет на первый зимний сбор москвичей в ОАЭ. (Игорь Новиков)