Жулиану: "Российский и украинский чемпионаты очень похожи"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в интервью "СЭ" рассказал о том, что старается никогда не унывать. По его словам, эмоции могут привести к удалению на поле.

– Ваш товарищ по "Днепру" Руслан Бабенко как-то сказал: "Я ни разу не видел Жулиану грустным".

– Бабенко – отличный парень! А я действительно стараюсь никогда не унывать. Оптимизм – моя жизненная позиция. Бывает, конечно, когда что-то идет не так. Особенно на поле. Но если дашь волю эмоциям, можно и красную карточку схлопотать.

– На Украину вы приехали не самым мощным игроком. Однако вскоре обросли мышечной массой. Жизнь заставила?

– Сначала было сложно, потому что футбол на Украине контактный и жесткий. Пришлось заниматься в тренажерном зале. Со мной работал испанский физиотерапевт, впоследствии мой друг. Он очень помог – за полтора года я стал гораздо крепче. Кстати, российский и украинский чемпионат в смысле единоборств и жесткости очень похожи. (Сергей ЦИММЕРМАН)